Начальник казачьего отряда «Кубань»: увеличилось число желающих попасть в центр

Количество людей, желающих пройти курс подготовки в учебном центре казачьего войска «Кубань» и после отправиться в зону СВО в составе отряда «БАРС-16», увеличилось. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника центра Руслана Цветкова. По его словам, на одно место приходится три-четыре человека.

«Количество желающих у нас увеличивается, а вот мы отбираем теперь по "качеству", поэтому с сегодняшнего дня все желающие проходят сначала физотбор… Мы вышли на тот уровень, когда сами себе можем отбирать бойцов»,— отметил Руслан Цветков.

27 июня центр отметил на территории форта Раевский в Новороссийске год со дня формирования специального учебного центра казачьего войска «Кубань». На мероприятии в зону СВО отправили более 100 казаков-добровольцев.

В учебном центре Кубанского казачьего войска их готовят с учетом опыта военных операций, войн и локальных конфликтов последних десятилетий. Только по окончании курса их отправляют в зону спецоперации в рядах «БАРС-16». Руслан Цветков отметил, что о результатах подготовки может говорить факт того, что отряд имеет самые минимальные потери, а также самое большое количество госнаград.

Татьяна Ручкина

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