В Свердловской области спрос на вахтовиков вырос на 126%

В Свердловской в мае-июне спрос на вахтовых работников оказался на 126% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По данным исследования hh.ru, Доля вахтовых вакансий от всех вакансий региона составляет 7%. Средняя зарплата рабочих на Урале — от 103 тыс. до 160,9 тыс. руб.

В целом в Уральском федеральном округе (УрФО) округу объем вахтовых вакансий за последние два месяца вырос на 100% по сравнению с прошлым годом. Помимо Свердловской области, наибольший всплеск спроса произошел в Тюменской области — +110%.

При этом лидером по доле вахтовых вакансий относительно всех предложений в УрФО на данный момент является Курганская область, где каждое четвертое предложение о работе – это вахта. Самые высокие зарплаты для вахтовиков в Курганской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Тюменской области — они могут достигать 172 тыс. руб.

В России в среднем количество вакансий выросло на 91%. Чаще всего вахтовых рабочих ищут строительные компании (19,6%), металлургические предприятия (11,5%), заводы тяжелого машиностроения (9,1%), добывающие предприятия (8,1%).

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