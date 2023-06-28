Южная Корея ввела санкции против россиянина и его компаний за обход санкций ООН против КНДР

Южная Корея ввела санкции против гражданина России Чхве Чхон Гона за помощь КНДР в обходе санкций ООН. Ограничения также затронут российскую компанию «Эпсилон» и монгольскую Hanne Ulaan, которые ему принадлежат. Об этом сообщила пресс-служба МИД Южной Кореи.

«Наше правительство вводит самостоятельные санкции в отношении гражданина РФ Чхве Чхон Гона, который нарушал санкции Совета Безопасности ООН и действовал в интересах Северной Кореи»,— сказано в сообщении МИД.

В МИД добавили, что ранее Чхве Чхон Гон был гражданином Южной Кореи. Санкции ввели также против неназванного сотрудника представительства Чосонского торгового банка во Владивостоке. По информации ведомства, он работал вместе с Чхве Чхон Гоном.

В 2010-х годах Совет безопасности ООН несколько раз вводил санкции против ООН из-за ядерных испытаний. В августе 2017 года под санкции попал Чосонский торговый банк – основной банк для обмена иностранной валюты в КНДР.

Олеся Павленко