Уголовное дело об исчезновении пожарного возбуждено в Красноярском крае

В Хакасии проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поиску сотрудника лесопожарной бригады, пропавшего после тушения пожара в лесу.

Возгорание произошло на прошлой неделе в лесном массиве недалеко от поселка Кирсантьево в Красноярском крае. После тушения пожара мужчина ушел в свою палатку спать, однако утром сотрудники лесопожарной бригады мужчину в пункте временного их расположения не обнаружили. Его местонахождение до сих пор не установлено.

Следственные органы возбудили дело по статье «убийство».

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Оксана Павлова