У берегов Приморья произошло землетрясение магнитудой 6

Неощущаемое землетрясение магнитудой шесть зафиксировали у берегов Приморья. Его очаг залегал на глубине 460 км и на расстоянии около 150 км от Находки. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

Также землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на севере Японии. Согласно данным национального метеорологического управления, его эпицентр находился на глубине около 480 км у южного побережья острова Хоккайдо.

Олеся Павленко