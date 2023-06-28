На грани лета

Наступило лето — время, когда каждый хочет выглядеть наилучшим образом. В рамках женского клуба «Коммерсантъ» поговорили о том, как правильно подготовиться к летнему сезону и какие бьюти-процедуры помогут сохранить красоту, молодость и здоровье жарким летом. Встреча прошла в изысканном ресторане Vivi в сопровождении несравненного ведущего Игоря Гейдмана.
Летний сезон — это время, когда мы обнажаем не только свои тела, но и лица. Поэтому важно подготовить кожу к лету. Руководитель студии красоты Time4me Татьяна Труханова обратила внимание на услуги салона: с помощью аппаратной косметологии выможете подтянуть кожу тела илица, убрать морщины исделать кожу более упругой игладкой. Что же касается зубов, то современная стоматология также не стоит на месте. Вместе с врачом стоматологом-ортопедом Azizov Dental Clinic Ольгой Андреевой выяснили, какие тренды преобладают в современной стоматологии. Очки — это не только функциональный аксессуар, но и модный элемент гардероба. Основные тренды весны и лета 2023 представила Наталья Алексеева, арт-директор сети салонов оптики «Территория зрения». Не стоит забывать и о том, что качественная косметология — это залог вашей красоты и здоровья. Поэтому, если вы столкнулись с некачественными услугами косметолога, то вам нужно знать, как защитить свои права. Адвокат Олеся Дементьева рассказала о том, как обезопасить себя при выборе клиники. Таким образом, подготовка клетнему сезону— это не только фитнес иправильное питание, ноипроцедуры ухода закожей изубами, а также использование модных аксессуаров. Следуйте нашим советам, и пусть этот летний сезон станет для вас самым красивым и здоровым! Завершилась встреча презентацией авторских десертов от шеф-кондитера ресторана Vivi Анны Наумовой ирозыгрышем подарков от партнеров мероприятия.