На грани лета

Наступило лето — время, когда каждый хочет выглядеть наилучшим образом. В рамках женского клуба «Коммерсантъ» поговорили о том, как правильно подготовиться к летнему сезону и какие бьюти-процедуры помогут сохранить красоту, молодость и здоровье жарким летом. Встреча прошла в изысканном ресторане Vivi в сопровождении несравненного ведущего Игоря Гейдмана.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юлия Рындина, Ольга Андреева Наталья Алексеева, Ксения Крюкова Олеся Давидюк Екатерина Большакова Ирина Акулина Наталья Харланова Оксана Ефремова Татьяна Климанова, Анастасия Матвеева Дарья Барнашева Татьяна Труханова, Игорь Гейдман, Елена Развеева Олеся Дементьева Ирина Титова, Наталья Медведева Светлана Склярова Елена Шатохина Следующая фотография 1 / 15 Юлия Рындина, Ольга Андреева Наталья Алексеева, Ксения Крюкова Олеся Давидюк Екатерина Большакова Ирина Акулина Наталья Харланова Оксана Ефремова Татьяна Климанова, Анастасия Матвеева Дарья Барнашева Татьяна Труханова, Игорь Гейдман, Елена Развеева Олеся Дементьева Ирина Титова, Наталья Медведева Светлана Склярова Елена Шатохина

Летний сезон — это время, когда мы обнажаем не только свои тела, но и лица. Поэтому важно подготовить кожу к лету. Руководитель студии красоты Time4me Татьяна Труханова обратила внимание на услуги салона: с помощью аппаратной косметологии выможете подтянуть кожу тела илица, убрать морщины исделать кожу более упругой игладкой. Что же касается зубов, то современная стоматология также не стоит на месте. Вместе с врачом стоматологом-ортопедом Azizov Dental Clinic Ольгой Андреевой выяснили, какие тренды преобладают в современной стоматологии. Очки — это не только функциональный аксессуар, но и модный элемент гардероба. Основные тренды весны и лета 2023 представила Наталья Алексеева, арт-директор сети салонов оптики «Территория зрения». Не стоит забывать и о том, что качественная косметология — это залог вашей красоты и здоровья. Поэтому, если вы столкнулись с некачественными услугами косметолога, то вам нужно знать, как защитить свои права. Адвокат Олеся Дементьева рассказала о том, как обезопасить себя при выборе клиники. Таким образом, подготовка клетнему сезону— это не только фитнес иправильное питание, ноипроцедуры ухода закожей изубами, а также использование модных аксессуаров. Следуйте нашим советам, и пусть этот летний сезон станет для вас самым красивым и здоровым! Завершилась встреча презентацией авторских десертов от шеф-кондитера ресторана Vivi Анны Наумовой ирозыгрышем подарков от партнеров мероприятия.