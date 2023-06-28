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Я — подросток

Инструкция для родителей

Женский клуб „Ъ“ обсудил сложности подросткового возраста и как с ними справляться.

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Александра Баканова

Александра Баканова

Юлия Красина

Юлия Красина

Екатерина Прошкина

Екатерина Прошкина

Гости вечера

Гости вечера

Мария Дудникова

Мария Дудникова

Татьяна Сырова

Татьяна Сырова

Олеся Дементьева

Олеся Дементьева

Юлия Рындина

Юлия Рындина

Виктория и Елена Захаровы

Виктория и Елена Захаровы

Наталья Ефимова

Наталья Ефимова

Алена Китаева вручает подарок победительнице розыгрыша

Алена Китаева вручает подарок победительнице розыгрыша

Ирина Акулина (в центре) с победительницами розыгрыша

Ирина Акулина (в центре) с победительницами розыгрыша

Светлана Гордон и Надежда Космирова

Светлана Гордон и Надежда Космирова

Показ оптики «Косма»

Показ оптики «Косма»

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Александра Баканова

Юлия Красина

Екатерина Прошкина

Гости вечера

Мария Дудникова

Татьяна Сырова

Олеся Дементьева

Юлия Рындина

Виктория и Елена Захаровы

Наталья Ефимова

Алена Китаева вручает подарок победительнице розыгрыша

Ирина Акулина (в центре) с победительницами розыгрыша

Светлана Гордон и Надежда Космирова

Показ оптики «Косма»

В ресторане «Пастернак» состоялось мероприятие женского клуба «Коммерсантъ» на тему «Я — подросток. Инструкция для родителей». Модератором мероприятия выступила директор по развитию сети частных клиник и оптик КОСМА Надежда Космирова.

Гости участвовали в дискуссиях на темы, связанные с подростковым возрастом, узнали о том, как помочь подростку в выборе будущей профессии, какие методики применять для стимулирования эффективного обучения, и даже о том, как правильно выбрать брекеты или элайнеры. Об этом участникам женского клуба рассказали управляющий партнер проекта «Профдвижение» Александра Баканова, генеральный директор сети школ английского языка ENGLISHBURGH Мария Дудникова, руководитель коттеджного поселка «Моя Ильинка» Татьяна Сырова, врач-ортодонт Azizov Dental Clinic Алена Китаева, а также председатель Коллегии адвокатов Самарской области «Акулина и партнеры» Ирина Акулина. В конце мероприятия состоялся розыгрыш сертификатов и подарков от спикеров.

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