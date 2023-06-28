Женский клуб „Ъ“ обсудил сложности подросткового возраста и как с ними справляться.

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В ресторане «Пастернак» состоялось мероприятие женского клуба «Коммерсантъ» на тему «Я — подросток. Инструкция для родителей». Модератором мероприятия выступила директор по развитию сети частных клиник и оптик КОСМА Надежда Космирова.

Гости участвовали в дискуссиях на темы, связанные с подростковым возрастом, узнали о том, как помочь подростку в выборе будущей профессии, какие методики применять для стимулирования эффективного обучения, и даже о том, как правильно выбрать брекеты или элайнеры. Об этом участникам женского клуба рассказали управляющий партнер проекта «Профдвижение» Александра Баканова, генеральный директор сети школ английского языка ENGLISHBURGH Мария Дудникова, руководитель коттеджного поселка «Моя Ильинка» Татьяна Сырова, врач-ортодонт Azizov Dental Clinic Алена Китаева, а также председатель Коллегии адвокатов Самарской области «Акулина и партнеры» Ирина Акулина. В конце мероприятия состоялся розыгрыш сертификатов и подарков от спикеров.