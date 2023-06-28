Здравствуй, лето!

Kommersant KIDS в преддверии Дня защиты детей провел мероприятие для друзей издания: выступления экспертов, новый бренд детской одежды и розыгрыши призов.



В ресторане «Смородина» ТРЦ Аврора прошло шестое мероприятие женского клуба Kommersant KIDS, посвященное предстоящему Дню защиты детей. Руководитель проекта «Аврора-молл» Ирина Михайловская приветствовала гостей и представила спикеров, которые раскрыли важные вопросы детского возраста. Директор АНОО «Интеллект-плюс» Вера Солкина рассказала о том, как учить современных детей, а врач-стоматолог, имплантолог, собственник клиники Art Dental Gallery Тогрул Сеидов представил тему о том, как прикус влияет на здоровье, осанку и самооценку детей. Владелица бутика детской одежды Lux Kids Ирина Цыганова презентовала новый магазин брендовой детской одежды. В конце мероприятия был проведен розыгрыш ценных призов от компаний Art Dental Gallery, Lux Kids и «Интеллект-плюс». В детской комнате проводили развлекательные игры для детей.