Просто о высоком

Лаконичный дизайн, реновации в архитектуре, внимание в деталям — все эти веяния окружают нас в повседневной жизни, формируют наше сознание, мироощущение и в итоге настроние. Какие они? В рубрике «Тренды» делимся мнениями экспертов в этой области.

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Кирилл Хлопков, руководитель салона гипсовой лепнины «Армада»:

— Экологичность — это не тренд, не просто дань моде, а необходимость и требование времени. Именно здесь и сейчас звезды сошлись так, что, с одной стороны, все больше и больше архитекторов и дизайнеров делают выбор в пользу экологичных материалов, а с другой — в Самаре доступен самый широкий выбор смесей для изготовления элементов из гипса благодаря близости крупнейшего гипсового завода.

Современные люди, приступая к ремонту, хотят видеть свой дом безопасным как в плане экологии, так и в плане пожарной безопасности. И в то же время жилище должно быть оригинальным и стильным.

Именно такие заказчики делают выбор в пользу изделий из гипса. Созданные под вкус клиента и индивидуальные параметры его помещения, элементы из гипса могут иметь любой размер, воспроизводить любой орнамент.

Лепнина помогает подчеркнуть индивидуальность архитектурного решения, создать четкие линии и обеспечить долговечность.

Производство гипсовых изделий позволяет работать индивидуально с каждым клиентом, предоставляя весь спектр услуг: от помощи дизайнера и выезда замерщика на объект до изготовления авторского образца и монтажа гипсовой лепнины.

В ассортименте есть и готовые гипсовые розетки, потолочные карнизы, молдинги, колонны, пилястры, панно, 3D-панели и многое другое.

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Тигран Карслян, главный архитектор компании archcomponent.com:

— Тенденция реновации и реконструкции в архитектуре бывших производственных площадок все больше можно проследить с каждым годом, драгоценные квадратные метры все больше перевоплощаются из забытых промышленных зон бывших фабрик в просторные и современные площадки с качественным и нестандартным подходом к их проектированию. К примеру, несколько проектов реконструкции можно наблюдать и в Самаре: Фабрика-кухня на Масленникова, меховая фабрика «Отрада» на Куйбышева, творческий кластер «Артист», «Дом 77» творческий кластер на Ленинградской, «Кухмистерская фон Вокано», «Станкозавод», бывший завод Бенке, завод «Технического стекла», последний проект нашего бюро стал площадкой эксперимента реновации производственной базы с офисным пространством типа open space. Решение включает в себя реконструкцию фасадной части главного зала и ее центральной производственной площадки! Обнажая конструктивные особенности советской промышленности, здесь мы задействовали самые последние тенденции дизайна как экстерьера, так и внутренней ее части!

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Мадина Гумерова, основатель сети магазинов мебели российских дизайнеров «Предметы», управляющий дизайн бюро, блогер-инфлюэнсер:

— Мебельные тренды этого года не появляются из ниоткуда, а формируются годами, ориентируясь на модные веяния, заданные трендсеттерами и кинематографом. Ощущается растущая потребность в использовании натуральных материалов, при этом уходит бесконечный минимализм, когда пространство живет практически без мебели, со встроенными конструкциями.

Заметно возрастает востребованность фактурных тканей, включая премиальный букле, который гармонично сочетается с обивкой акцентного кресла от бренда Belsi Home. Больше внимания уделяется использованию чистых деревянных поверхностей в мебели, которые покрыты не лаком или эмалью, а натуральным маслом для того, чтобы передать ощущение естественной текстуры — такой же, как у столов от петербургского бренда Manual Mode.

В дополнение к этому мебель из натуральной кожи по-прежнему сохраняет свою привлекательность, как, например, кресло от бренда Decocore. Такой элемент интерьера создает сдержанный и элегантный эффект, отражающий безупречный вкус хозяев дома. Особое внимание следует уделить также мебели из переработанного пластика, например, стульям от казанского бренда Qullar. Такое решение не только отражает дух нашего времени, но и свидетельствует об осознанности владельцев пространства. Проблема пластикового загрязнения — это проклятье нашего времени, и, покупая такую экологичную мебель, мы выражаем заботу о чистой земле для наших детей.