Взять на заметку

Руководитель проекта Стиль.Интерьеры Елена Шатохина побеседовала с экспертами в области дизайна интерьера, учредителями галереи интерьера Fabrika Аленой Кондратьевой и Ксенией Давыдовой о трендах мебельного салона в Милане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Кондратьева, учредитель галереи интерьера Fabrika и Елена Шатохина, руководитель проекта Стиль.Интерьеры

Алена Кондратьева, учредитель галереи интерьера Fabrika и Елена Шатохина, руководитель проекта Стиль.Интерьеры



Посещение значимых для отрасли выставок — важная часть нашей работы. Выставка это всегда про поиск новых идей, необычных деталей, мебели, светильников, отделочных материалов, возможность найти новых партнеров и поставщиков, узнать, какие сейчас тренды и направления.

Алена и Ксения посетили самое масштабное и ожидаемое событие в сфере дизайна — выставка Salone del Mobile (Isaloni) в Милане. Вторая постпандемическая выставка зарегистрировала более 307 тысяч посетителей, что на 15% больше, чем в 2022 году. Миланский салон — это по праву самая известная мебельная выставка в мире, которая освещает все новшества и инновационные решения, дает направление в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Давыдова, учредитель галереи интерьера Fabrika

Ксения Давыдова, учредитель галереи интерьера Fabrika



В этот раз мы стали свидетелями принципиально новой организации пространства от команды молодого президента ISALONI Марии Порро — все павильоны были расположены на первом этаже, а сопутствующую салону выставку света EUROLUCE студия Lombardini22 превратила в закольцованный биеннале-маршрут. Одновременно с Isaloni в рамках Milan Design Week в городе можно посетить много других выставок и мероприятий, насладиться экспозициями и ретроспективами в старинных палаццо, временными инсталляциями люксовых брендов (Dior, LV, Hermes, Loro Piana) и отлично провести время на закрытых коктейлях и вечеринках (если останутся силы). Все здесь подчинено дизайну. Вот только часть того, что успели мы (помимо Isaloni): пройтись по дистриктам Brera, Tortona и другим, заскочить в штаб-квартиру Dimore Studio, галереи Nilufar и Rossana Orlandi. В последней, кстати, прошла выставка работ финалистов RoPlastic, приятно было увидеть там тумбу от дизайнера из Самары Ваагна Микаеляна. Съездить на выставку «Ода Природе» от Scarlet Splendor в культовом Corso Como. Стать участниками масштабного парада Design Pride и отметить его окончание во флагманском бутике Seletti, рядом с которым в этом году красовались инсталляции от Marcantonio — гигантская пара ног и кот с деликатной деталью золотого цвета. А на заднем дворе можно было познакомиться с новой коллекцией, где каждый предмет был заключен в бокс-монстра. Побывать гостями Qeeboo&Campari на невероятной частной вечеринке Стефано Джованнони в его резиденции и пообниматься там со всеми любимыми дизайнерами.