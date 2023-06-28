На Восточном побережье США отменили больше 1 тыс. рейсов из-за грозы и жары

Больше тысячи рейсов с точкой прибытия на Восточном побережье США отменили. Это произошло из-за сильных гроз в регионе и «смертельной жары» на юге страны. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на онлайн-трекер полетов FlightAware.

Всего было отменено 1,1 тыс. рейсов. Из них около 280 направлялись в международный аэропорт Ньюарк Либерти недалеко от Нью-Йорка или из него. Еще более 230 рейсов отменили в аэропорту Ла-Гуардия и около 90 в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в боро Нью-Йорка Куинс. В аэропорте Логан в Бостоне отменили более 110 рейсов.

В конце июня рекордная жара началась на юге Техаса и на юго-востоке Нью-Мехико. Синоптики ожидают, что рекордно высокие температуры придут в более северные районы США. Также накануне Национальная метеорологическая служба США сообщила о грозах и ливнях на Западном побережье, которые начнутся в ближайшее время.

Олеся Павленко