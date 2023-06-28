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Коммерсантъ FM
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Белоруссия одобрила соглашение об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов с Россией

Совет министров Белоруссии одобрил проект соглашения об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов с Россией. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов в качестве основы для проведения переговоров»,— сказано в документе. Переговорами с российской стороной будет заниматься министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.

В середине июня глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что страна собирается подписать соглашение с Россией об унификации аэропортовых и аэронавигационных сборов. По его словам, это должно было произойти «практически через неделю». В апреле вице-премьер России Алексей Оверчук говорил, что соглашение вступит в силу с января 2025 года.

Олеся Павленко

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