«Акрон» идет на сближение с Курумочем

Тольяттинский холдинг «Акрон» намерен заключить с УК «Аэропорты регионов» соглашение о создании в аэропорту Курумоч сервисного центра по обслуживанию и ремонту самолетов. Об этом сообщил генеральный директор «Акрона» Павел Морозов во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым. Глава региона отметил, что заинтересованность в создании такого центра на территории Самарской области выразили и иранцы на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционный проект планируется реализовать в несколько этапов. По мнению экспертов, стоимость такого проекта может составить 1,5–2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сервисный центр расположится в Курумоче

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сервисный центр расположится в Курумоче

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

ГК «Акрон» планирует заключить соглашение о сотрудничестве с УК «Аэропорты Регионов» и создать в Курумоче сервисный центр по обслуживанию и ремонту самолетов — гражданских судов, бизнес-авиации. Об этом заявил генеральный директор холдинга Павел Морозов на встрече с губернатором региона Дмитрием Азаровым. Как отметил господин Морозов, Самарская область обладает мощной научной и производственной базой для организации центра. Инвестиционный проект планируется реализовать в несколько этапов. В планах компании создать более 100 рабочих мест. Как отметил глава региона, заинтересованность в создании такого центра выразили «партнеры из Ирана» во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме. «Коллеги заинтересованы в ремонте самолетов, двигателей на территории Самарской области. У нас есть для этого все компетенции. А благодаря созданию такого производства непосредственно в аэропортовой зоне появятся дополнительные возможности. Поэтому это еще один уверенный шаг вперед для развития региона, развития сервисных служб, а значит, увеличения и расширения нагрузки аэропорта, что важно, увеличения количества рейсов, создания новых рабочих мест»,— цитируют слова Дмитрия Азарова об иранцах на ПМЭФ в правительстве региона.

«Акрон Холдинг» — один из крупнейших в России промышленно-металлурги­чес­ких холдингов полного цикла. В его структуру входит 24 производственных предприятия с общей численностью сотрудников 16 500 человек. Осенью прошлого года АО «Акрон Индустрия» приобрело 22,5 млн акций АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих французской Schneider Electric Industries SAS. «СЭЩ Холдинг» является владельцем завода «Электрощит» в Самаре, который производит электротехническое оборудование. В апреле 2022 года стало известно, что иностранный собственник «Электрощита» намерен продать российские ­активы.

По мнению управляющего экспертной группы Veta Ильи Жарского, можно предположить, что специализация сервисного центра будет связана с бортами SSJ, но, вероятнее всего, узкого профиля у нового центра не будет. «Вопервых, информации об участии в соглашении ОАК на сегодня нет, вовторых, SSJ слишком мало, и при наличии уже имеющихся центров обслуживания создание новых специализированных, на мой взгляд, не имеет смысла». Эксперт считает, что даже в отсутствие западных поставок узлов и деталей самолеты все равно требуют ремонта. «И он так или иначе выполняется, либо за счет поставленных по линиям параллельного импорта деталей, либо за счет „каннибализма“. Я бы сказал, что в таких условиях необходимость в высококвалифицированных кадрах не только не снижается, но и возрастает, у Самарской области и кадры, и научная база есть, это потенциал, который может быть реализован»,— сказал эксперт. Стоимость создания такого центра с нуля с учетом заявленного штата Илья Жарский оценил в 1,5–2 млрд руб. Появление такого центра, по словам управляющего экспертной группы Veta, может привести к увеличению числа рейсов в аэропорту Курумоч и дать толчок к развитию экономики региона в целом.

Как отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, если новый игрок сможет предложить услуги по компонентной базе, он будет востребован: «Иран заинтересован в том, чтобы делиться своими наработками по ремонту западной техники, и в частности — ее компонентов. Конечно, речь не идет о том, что они отдадут нам все, что знают и умеют, но развивать свой бизнес в России Ирану интересно. Если удастся совместными усилиями запустить проект — это будет очень востребовано на ближайшие лет 10 минимум».

Сабрина Самедова