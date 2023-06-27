«Есения» не приняла на свой счет

Компания бывшего депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина «Вита-Строй» восстановила пропущенный срок подачи жалобы в Верховный суд (ВС) России в рамках корпоративного спора с застройщиком «Есения». Четыре года назад стороны заключили договор о купле-продаже долей (49,99%) в уставном капитале ООО «СЗ "Новострой"» («дочка» «Есении»). Сумма сделки составляла порядка 40 млн руб. По версии «Есении», покупатель не перевел средства на указанный в договоре расчетный счет. В компании «Вита-Строй» настаивают, что в рамках устной договоренности деньги были перечислены по другим реквизитам. Позиция ответчика не убедила нижестоящие суды. Юристы полагают, что оспорить судебные акты в высшем судебном органе вряд ли удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпоративный спор между компаниями «Вита-Строй» и «Есения» длится больше года

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Корпоративный спор между компаниями «Вита-Строй» и «Есения» длится больше года

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Верховный суд России удовлетворил ходатайство ООО «Вита-Строй» и восстановил пропущенный срок подачи кассационной жалобы. Соответствующее определение размещено на сайте ВС. Ранее компания проиграла арбитражные суды и утратила право на 49,99% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик "Новострой"».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вита-Строй» зарегистрировано в 2013 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка по итогам 2022 года составила 418,7 млн руб., чистый убыток — 6,3 млн руб. Бенефициаром ООО «Вита-Строй» является Георгий Середин, экс-депутат гордумы Новороссийска. Господин Середин сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. СМИ связывают решение с уголовным делом, которое возбудили по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый». Жилой комплекс построила компания «Вита-Строй».

Согласно материалам дела в 2019 году ООО «Строительная компания "Есения"» (создано в 2019 году в Новороссийске бизнесменом Эмилем Тумасовым) и ООО «Вита-Строй» заключили договор о купле-продаже части долей в уставном капитале ООО «СЗ "Новострой"» («дочка» «Есении»). Сумма сделки составила 39,9 млн руб. По условиям сделки покупатель должен был перевести деньги на расчетный счет продавца. Однако, по версии «Есении», ООО «Вита-Строй» свои обязательства не исполнило, доли не оплатило. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК), который расторг договор о купле-продаже и признал право собственности на доли СЗ «Новострой» за истцом.

Фирма господина Середина дважды безрезультатно пыталась оспорить решение краевого арбитража. По мнению ответчика, суды не учли наличие договоренности с истцом о перечислении денежных средств в пользу аффилированного третьего лица, а также не дали надлежащей оценки фактам получения и возврата уплаченных ответчиком денежных средств и пр. В решении АСКК отмечено, что платежным поручением подтверждено, что возврат ответчику ошибочно перечисленных денежных средств произвело ООО «Специализированный застройщик "Новострой"».

В 2019 году ООО «Строительная компания "Есения"» и ООО «Вита-Строй» заключили договор о купле-продаже части долей в уставном капитале ООО «СЗ "Новострой"» («дочка» «Есении»). Сумма сделки составила 39,9 млн рублей.

Оценивая перспективы дела, управляющий партнер компании «Аверта Групп» Алексей Шаров считает, что позиция ООО «Вита-Строй»» сводилась к попытке доказать изменение условий изначального договора устными соглашениями и фактической оплатой приобретаемых долей третьему лицу. «Как следует из содержания судебных актов, достаточных доказательств у ответчика не оказалось. С обозначенной позицией судов можно согласиться. Поскольку соглашение было заключено в нотариальной форме, то любые изменения и дополнения не могут быть осуществлены в менее квалифицированной форме — устной. С учетом того, что дело рассмотрено по существу, в дальнейшем обжалование судебных актов ответчиком кажется малоперспективным»,— считает юрист.

По словам управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, доводы компании «Вита-Строй» являются неубедительными в силу ряда обязательств. К примеру, при перечислении денежных средств в назначении платежа указаны реквизиты другого договора о купле-продаже долей в уставном капитале, отмечает юрист. «Доводы ответчика о наличии договоренности с истцом о перечислении денежных средств в пользу третьего лица документально не подтверждены, договором о купле-продаже части долей в уставном капитале ООО "Новострой" прямо предусмотрен порядок оплаты, доказательства его соблюдения ответчиком не представлены. В связи с этими обстоятельствами компании крайне сложно будет отстоять свою позицию в суде вышестоящей инстанции»,— полагает господин Жаров.

В компании «Вита-Строй» на запрос «Ъ-Кубань» оперативно не ответили. В ООО «Есения» от комментариев воздержались.

Наталья Решетняк

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