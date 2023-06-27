В Севастополе прошла церемония прощания со старшим сержантом Алексеем Овчаровым

В Севастополе прошла церемония прощания со стрелком мотострелковой роты, старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Как отметил господин Развожаев, военнослужащий погиб в районе поселка городского типа Александровка на территории ДНР в ходе спецоперации.

«Сослуживцы говорят, что проявил себя смело и мужественно, с честью выполняя поставленные командованием перед ним задачи»,— говорится в сообщении.

До начала спецоперации Алексей Овчаров работал продавцом в торговом центре «Новацентр», был резервистом. Мужчина отправился в зону СВО с начала проведения операции. Погибший родился и вырос в Севастополе.

Анастасия Донскова

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