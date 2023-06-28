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Компанию «Облпрод» снова хотят обанкротить

Барнаульские ООО «Тройка» и ООО «Подкова», специализирующиеся на деятельности грузового транспорта, собираются обратиться в арбитражный суд с требованием признать пермское ООО «Областная продовольственная компания» («Облпрод») банкротом. Сообщение о намерении компаний подать соответствующее заявление опубликовано «СПАРК-Интерфакс». Размер задолженности «Облпрод» перед обществами не указан.

Фото: rabota66.ru

Фото: rabota66.ru

ООО «Областная продовольственная компания» ранее было крупным оптовым поставщиком бакалеи, масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий и кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Общество управляло сетью из 38 оптовых баз и супермаркетов на территории Прикамья, Удмуртской Республики и Кировской области. Единственным владельцем и директором ООО является бизнесмен Алексей Бусаров. По итогам 2022 года выручка компании «Облпрод» составила 1,3 млн руб., чистая прибыль — 13 тыс. руб.

В 2021 году «Облпрод» пытались обанкротить в суде ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Однако производство по делу было прекращено, так как общество снизило задолженность перед «Рустранс-Пермь», а долг перед банком полностью погасило. В начале 2022 года заявление о банкротстве ООО «Облпрод» подавало в суд ПАО «Т Плюс», но компания оплатила задолженность еще до принятия заявления к производству. Несмотря на то, что «Областной продовольственной компании» удалось избежать банкротства, общество начало активно сворачивать свою сеть.

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