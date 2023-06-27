Бизнес на свой страх и риск

Каждый четвертый руководитель в России не готов рисковать при принятии решения. Такие топ-менеджеры всегда придерживаются консервативного метода управления, следует из опроса, который провели бизнес-клуб «Атланты» и исследовательский центр «Зарплаты.ру». Из них почти половина опасается, что новаторские методы могут привести компанию к неопределенности, а примерно треть боится подвести сотрудников и в итоге потерять кадры. Согласны ли собеседники “Ъ FM” с результатами исследования? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Более половины бизнесменов ответили, что считают себя смелыми и открытыми к риску. При этом 40% из них готовы прибегнуть к новаторским методам только на старте проекта. И столько же — во время кризиса. Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт отмечает, что возможность рисковать определяется и другими факторами:

«Риск — это всегда прерогатива собственника бизнеса, а не менеджеров. Люди заинтересованы в стабильной зарплате. Я знаю огромное количество госкорпораций и частных компаний, где им лишь бы ничего не делать. Можно просто перекладывать бумажки. Поэтому я не соглашусь. На мой взгляд, принимать решения готовы только единицы, особенно в текущей ситуации, поскольку всегда есть менталитет менеджера, и он редко становится владельцем бизнеса. Это особенность психотипа».

Готовность к риску также во многом зависит от самой структуры бизнеса, убежден председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. По его словам, крупные компании в целом чаще, чем малый бизнес, действуют консервативно:

«Что мы делаем? Пытаемся вот эту трепетную лань и безопасность соединить с предпринимательским риском внутри большого частного финансового института. Удается не очень. Мы пытаемся привлекать партнеров и с ними создаем какие-то совместные структуры, которые способны, не транслируя риск на основную компанию, брать на себя предпринимательские риски.

Банковский бизнес предполагает значительную долю консервативного подхода, потому что это безопасность чужих денег».

Более половины бизнесменов ответили, что страх принимать нестандартные решения может, наоборот, привести компанию к финансовым потерям. С ними согласен и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков:

«Именно я так и утверждаю, я из породы оптимистов. Я, например, не опасаюсь ничего — вижу только возможности. А почему опасаются? Природа человека такова. Лучше быть в потенциальной яме, чем, так сказать, в возбужденном состоянии. В этом не надо никого обвинять. Я отношусь, наоборот, к революционной модели — это дает возможности. Мы последний год растем, видим новые возможности и так далее».

При этом каждый пятый опрошенный топ-менеджер уверен, что консервативный подход управления поможет бизнесу избежать проблем. И не приведет к банкротству, сокращению кадров и другим трудностям. Владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий считает, что все-таки важен баланс:

«Должны быть топ-менеджеры, которые бы удерживали от слишком рисковых решений. Если в компании есть этот баланс, тогда дела у нее будут идти хорошо. Решения должны быть нестандартными. Если в организации одни любители принимать их поперек, то тогда тоже хорошего не жди. Это может довести компанию до неоправданных рисков».

Каждый пятый участник опроса ответил, что в последний год стал более консервативным. В то же время 40% бизнесменов утверждают, что чаще рисковали за последний год. А треть респондентов начали больше прислушиваться к мнению партнеров и сотрудников.

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Александр Рассохин