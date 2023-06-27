УФАС подсветило нарушение

УФАС по Башкирии возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства администрацией Нефтекамска и местным торговым домом «Башлайт». Как полагают в надзорном ведомстве, в апреле прошлого года чиновники и руководство компании заключили соглашение о поставке 950 светодиодных светильников. Товар закупался по 20 отдельным контрактам — как считают в УФАС, это было сделано, чтобы избежать конкурентных процедур.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства при закупке светодиодных уличных светильников администрацией Нефтекамска. Комиссия надзорного органа сочла, что муниципальные власти действовали в интересах местного торгового дома «Башлайт» (принадлежит Роксане Карамовой). Разбирательство по делу назначено на 29 июня.

Как следует из определения УФАС, 8 апреля 2022 года администрация Нефтекамска разместила на торговой площадке «Агрегатор торгов малого объема» 20 извещений о закупке 950 уличных светодиодных светильников на общую сумму 10,9 млн руб. (по 11,3 тыс. руб. за штуку). Поставщиком стал торговый дом «Башлайт», который предложил светильники марки

BL-М-Cobra-54 производства Нефтекамского светотехнического завода (ООО «Башлайт» Рифата Фархутдинова; бренд Bashlight). Согласно данным сайта предприятия, вчера стоимость одного аналогичного светильника составляла 6,9 тыс. руб.

В УФАС полагают, что чиновники заранее обсудили с представителями компании детали закупки, а также сообщили им время публикации извещений. Тендеры провели в формате двухчасовой «срочной закупки». Извещения разместили в течение трех минут, торговый дом начал подавать ценовые предложения через 13 минут и в течение получаса направил заявки по всем 20 лотам. Договоры с «Башлайтом», ставшим единственным участником тендеров, заключили по начальной максимальной цене.

Администрация не смогла обосновать комиссии УФАС необходимость срочных торгов и их начальную стоимость.

В УФАС также обратили внимание на то, что «Башлайт» не производит светильники, а товар был закуплен у производителя по цене 7,3 тыс. руб. за единицу.

Комиссии антимонопольного органа также показалось подозрительным, что компания не только поставила светильники, но и установила их, хотя это не было предусмотрено в условиях договора. В мэрии объяснили, что работы были проведены безвозмездно «по устной договоренности».

В определении УФАС отмечается, что совместные действия администрации и компании могут свидетельствовать о сложившихся между сторонами отношениях помимо определенных договором. Целью этих отношений могло стать заключение договоров с «Башлайтом». В ведомстве сочли, что единая сделка была намеренно раздроблена на 20 мелких закупок для формального соблюдения критерия малого объема.

Получить комментарии в администрации Нефтекамска вчера не удалось.

Владелец ООО «Башлайт» Рифат Фархутдинов пояснил, что готов прокомментировать ситуацию после окончательного решения УФАС.

В Нефтекамске с 2019 года реализуют энергосервисный контракт по замене светильников. В 2022 году аналогичная программа была принята в Демском районе Уфы. По оценке главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева (с марта 2019 года по 14 февраля 2022 года — глава администрации Нефтекамска), после замены светильников на светодиодные ежегодные расходы городского бюджета на освещение сократятся как минимум на 100 млн руб.

В мае глава Башкирии Радий Хабиров призвал минЖКХ изучить опыт Нефтекамска и Уфы и модернизировать систему уличного освещения в других муниципалитетах. При этом он выразил пожелание, чтобы подрядчики использовали светильники, произведенные на территории региона.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отметил, что если поставщик и производитель аффилированы, то «нет ничего исключительного в том, что одно юрлицо что-то производит, а второе лишь реализует его продукцию». «При этом продукция может поставляться по выгодной цене, поскольку связанная с производителем компания получает ее едва ли не по себестоимости»,— пояснил эксперт.

Адвокат Kulik & Partners Law. Economics Павел Дмитриев полагает, что мэрия Нефтекамска и ТД «Башлайт» могут быть привлечены к административной ответственности. Должностным лицам городской администрации грозит штраф 20–50 тыс. руб., а юрлицу — оборотный штраф 0,01–0,05 от размера суммы выручки, на рынке которого совершено правонарушение. «В отдельных случаях признаки сговора с органами власти могут содержать также и признаки мошенничества, что уже говорит о рисках привлечения виновных к уголовной ответственности»,— отметил эксперт.

Наталья Балыкова