Для МУП УИС наступили ссудные дни

Конкурсному управляющему МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС) Дмитрию Молину не удалось обязать управление земельных и имущественных отношений мэрии (УЗИО) выплатить банкротному предприятию более 175 млн руб. В эту сумму господин Молин оценил необоснованное обогащение, которое получил ответчик от пользования зданием на проспекте Октября в Уфе, где с 2015 года находится штаб-квартира УЗИО. В 2017 году МУП УИС получил его в оперативное управление, а два года спустя, когда предприятие перешло под контроль Дмитрия Молина, тот выставил УЗИО счет за пользование имуществом. Ответчик иск не признал, заявив, что пользуется зданием по действующему договору ссуды. Юристы полагают, что попытка господина Молина была изначально провальной.



Конкурсный управляющий МУП УИС проиграл судебный спор со структурой мэрии Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении заявления МУП «Уфимские инженерные сети» о взыскании с управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы 175,2 млн руб. неосновательного обогащения.

Как следует из материалов дела, в 2017 году ответчик передал в оперативное управление МУПу свое здание по проспекту Октября, 56 общей площадью около 4,7 тыс. кв. м. В ноябре 2019 года УИС потребовали от УЗИО освободить здание, которое оно «занимает без оформления прав пользования». После того как ответчик проигнорировал требование, муниципальное предприятие выставило ему счет на 80 млн руб. за пользование помещениями с июня 2017 по ноябрь 2019 года. В ходе судебных разбирательств истец изменил сумму требований до 175,2 млн руб.

Как сообщал „Ъ“, здание на проспекте Октября (как и здания на Орловской и Комсомольской улицах) перешло в хозяйственное ведение МУП УИС для передачи в залог при получении 650 млн руб. кредита в Социнвестбанке. Сейчас здание в залоге у мэрии Уфы (до октября 2022 года залогодержателем был банк «Дом.РФ», а до него Социнвестбанк).

МУП «Уфимские инженерные сети» зарегистрировано в 2012 году. В 2019 году по заявлению ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) в отношении предприятия была начата процедура наблюдения, а три года спустя оно было признано банкротом. Конкурсный управляющий — Дмитрий Молин (он же был внешним управляющим). Общий размер кредиторской задолженности МУПа оценивается в 3 млрд руб. Основные кредиторы — БашРТС (1,2 млрд руб.), банк «Дом.РФ» (около 500 млн руб.).

Представитель УЗИО в суде пояснил, что в 2015 году управление, владея зданием, передало его само себе по договору ссуды (безвозмездного пользования) до декабря 2020 года. После окончания срока действия договора МУП УИС не возражало против его продления, и до настоящего времени документ не расторгнут в судебном порядке, отметил представитель.

Суд согласился с доводами ответчика. Он обратил внимание, что Уфимские инженерные сети в 2020 году не возражали относительно продления договора ссуды и он остается действующим. «Учитывая, что в рассматриваемом случае ответчик владеет и пользуется спорным недвижимым имуществом на основании договора безвозмездного пользования… неосновательное обогащение ответчика за счет истца отсутствует»,— отметил суд.

Здание УЗИО на проспекте Октября не в первый раз становится поводом для судебных разбирательств. В 2021 году управление земельных и имущественных отношений пыталось признать недействительным контракт от 2017 года о передаче объекта в хозяйственное ведение МУП УИС. Две инстанции суда тогда отказали в удовлетворении иска.

Недавно мэрия Уфы определила порядок, сроки и условия продажи здания на аукционе. Начальная цена определена в 283,35 млн руб. Торги ориентировочно будут объявлены осенью.

В арбитражном суде Башкирии рассматривается иск Дмитрия Молина о привлечении администрации Уфы к субсидиарной ответственности по долгам УИС. Аналогичное заявление подал «Дом.рф» к бывшему исполнительному директору МУПа Максиму Петрову, мэрии Уфы и УЗИО. В текущем годудела были объединены. Также суд рассматривает заявления УИС о взыскании с мэрии убытков в размере 844,4 млн руб. и самой администрации о взыскании 146,3 млн руб. с Дмитрия Молина.

Дмитрий Молин сообщил „Ъ“, что намерен подать апелляционную жалобу на решение суда.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин полагает, что шансы изменить решение арбитражного суда в апелляционном порядке минимальны. «Предъявлять претензии к управлению при наличии заключенного договора безвозмездного пользования зданием, который не расторгнут, недействительным не признан, вряд ли возможно,— отметил юрист.— Кроме того, на мой взгляд, иск не подлежал бы удовлетворению в любом случае. Истцом не учтено, что спорное здание остается в муниципальной собственности. Поэтому при его использовании муниципальным органом вряд ли можно говорить о каком-либо «неосновательном обогащении»».

С ним согласен адвокат коллегии адвокатов ArtLex Вадим Габбасов. Эксперт отмечает, что если отношения сторон урегулированы договором безвозмездного пользования, который суд квалифицировал как длящийся и действующий, для удовлетворения иска нет правовых оснований.

Булат Баширов, Влада Шипилова