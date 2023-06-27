Часть БЦ Baltis Plaza на Васильевском острове выставили на торги за 1,16 млрд рублей

39 помещений в бизнес-центре Baltis Plaza в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшем обанкротившемуся банку «Советский», выставлены на аукцион за 1,16 млрд рублей. Вошедшие в лот площади составляют примерно 70% от общей площади здания.

Как сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД), общая площадь помещений – 17,3 тыс. кв. м, она находятся на всех этажах 10-уровнего здания. В контур сделки также войдет подземный паркинг.

Торги состоятся 7 августа на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Прием заявок на участие в аукционе будет идти до 2 августа. Наиболее вероятный вариант использования, по оценкам РАД – сдача в аренду под офисы.

Банк России отозвал лицензию у АО «Банк "Советский"» на осуществление банковских операций с 3 июля 2018 года в связи со «снижением размера собственных средств банка (капитала) ниже минимального значения его уставного капитала». В отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ. средства от его реализации госкорпорация направит на расчеты с кредиторами банка, общая задолженность которого превышает 12 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Бизнес-центр банка "Советский" внесли в конкурсную массу».

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