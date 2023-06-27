В Краснодаре строительные леса обрушились на автовладельца на улице Бабушкина

В Краснодаре мужчина пострадал при падении строительных лесов на улице Бабушкина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Краснодару.
По данным ведомства, мужчина вышел из припаркованного поблизости автомобиля, после чего конструкция обрушилась на него. Пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи. В результате происшествия также были повреждены четыре автомобиля.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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