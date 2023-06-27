Московский кредитный банк подключился к финансовой платформе «Лайтхаус». Она позволяет определить подходящую сумму кредита и другие условия финансирования. Банк провел первую сделку на платформе, предоставив клиенту факторинговые услуги на сумму более 2 млрд руб. Как отметил зампред правления МКБ Максим Коржов, «клиент в режиме реального времени получает несколько предложений от банков и выбирает финансирование на рыночных условиях, что удобно и прозрачно». «Еще одно преимущество — упрощенный документооборот и скорость проведения сделки»,— пояснил Коржов. Ранее банк подключился также к блокчейн-платформе «Мастерчейн».

На российском рынке появился новый кроссовер Toyota Venza. Автомобиль, созданный на основе для Toyota Camry и RAV4, производится в Китае. Новинка доступна по цене от 5,3 млн руб. В переднеприводном кроссовере установлен двухлитровый двигатель мощностью 170 л. с.

Московский суд запретил Siemens судиться в Германии с РЖД по поводу поездов «Сапсан». Запрет наложен на продолжение разбирательств в Высших земельных судах Берлина и Мюнхена, а также Верховном земельном суде Баварии.