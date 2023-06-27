Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства семилетней девочки на Кубани

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства семилетней девочки на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, ребенок скончался от травм, причиненных отчимом. При этом полицейские не реагировали на обращения соседей о происходящем насилии в данной семье.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В начале июня стало известно, что в Сочи на улице Тимирязева скончалась семилетняя девочка. По данным правоохранительных органов, накануне 24-летний отчим избил ребенка ремнем. Удары наносились в том числе по голове. Через несколько дней девочке стало плохо. На вызов прибыла бригада медиков, но ребенок скончался.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram