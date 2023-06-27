Жительница Ярославля получит компенсацию за упавшее на нее дерево

Ленинский районный суд Ярославля взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. в пользу местной жительницы, получившей травмы от падения на нее дерева. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Само происшествие имело место 23 ноября 2021 года на улице Чкалова. Женщина проходила мимо рабочих, которые вели опиловку деревьев. В этот момент на нее рухнуло дерево. По словам потерпевшей территория не была огорожена сигнальной лентой, она обходила опасный участок по траве. После падения дерева ярославна потеряла сознание и была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. «В результате происшествия истица испытала сильную боль, пережила шок и испуг»,— отметили в пресс-службе облсуда.

В суде представитель районной администрации заявил, что подрядчик, который должен был выполнять данные работы, приступил к ним раньше, чем контракт был подписан. Предприниматель же вообще доказывал, что в день происшествия в указанном месте не работал. Однако суд установил, что 23 ноября за спил аварийных деревьев отвечал именно подрядчик по еще не заключенному муниципальному контракту, пускай в день происшествия он и привлек для работ третьих лиц.

«Именно на него была возложена обязанность по надлежащему обеспечению безопасности при проведении работ по валке деревьев. Нормативные требования, предъявляемые при спиливании деревьев, ответчиком выполнены не были»,— говорится в сообщении суда.

Истица просила взыскать с виновной стороны 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Однако суд учел не только степень вины ответчика, но и неосторожность самой потерпевшей. Решением Ленинского районного суда моральный вред оценен в 200 тыс. руб. Ответчик обжаловал решение, но доводы апелляционной жалобы были отклонены в Ярославском областном суде. Решение вступило в законную силу.

Андрей Иванов