Лукашенко: Пригожин по итогам переговоров отказался от требования «отдать Шойгу и Герасимова»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе переговоров с ним 24 июня отказался от своих первоначальных требований. Среди них — выдача наемникам министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщил глава государства.

«Он (Евгений Пригожин.— “Ъ”) мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое''»,— рассказал президент Белоруссии на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко отметил, что провел с Евгением Пригожиным «шесть или семь» раундов переговоров. По словам президента, на второй или третий раз глава государства предупредил основателя ЧВК о недопустимости кровопролития. Евгений Пригожин поклялся, что такой цели у него нет, заявил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что гарантировал основателю ЧВК, что его не начнут «мочить», когда колонны наемников будут возвращаться в полевые лагеря. Как утверждает Александр Лукашенко, он настоятельно попросил этого не делать директора ФСБ Александра Бортникова. «Бортников умный человек. Он сказал: "Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть"»,— сказал президент.

Вечером 24 июня, когда Евгений Пригожин после переговоров с Александром Лукашенко объявил об отводе своих наемников в полевые лагеря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Эрдни Кагалтынов