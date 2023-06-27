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Коммерсантъ FM
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В Самарской области планируют запустить сервис по ремонту самолетов

Тольяттинский холдинг «Акрон» намерен заключить с УК «Аэропорты регионов» соглашение о создании в международном аэропорту Курумоч (Самара) сервисного центра по обслуживанию и ремонту самолетов — гражданских судов и бизнес-авиации. Об этом сообщил генеральный директор «Акрона» Павел Морозов во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым.

Инвестиционный проект планируется реализовать в несколько этапов. Должно появиться более 100 рабочих мест. Как отметил глава региона, заинтересованность в создании такого центра выразили «партнеры из Ирана» во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме-2023.

«Коллеги заинтересованы в ремонте самолетов, двигателей на территории Самарской области. У нас есть для этого все компетенции. А благодаря созданию такого производства непосредственно в аэропортовой зоне появятся дополнительные возможности»,— цитируют слова губернатора в областном правительстве.

Сабрина Самедова, Самара

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