Холдинг ФСК выкупил компанию — производителя стекла в Краснодаре

Группа компаний ФСК завершила сделку по приобретению активов NSG Group, среди которых завод Pilkington Glass Russia и ГК STiS, которая занимается производством стеклопакетов в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба «Финансово-строительной корпорации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании STiS Фото: пресс-служба компании STiS

Детали сделки не разглашаются. ГК STiS включает восемь производственных площадок. Кроме Краснодара заводы компании расположены в Серпухове, Владимире, Саратове, Набережных Челнах, Ставрополе, Воронеже и Санкт-Петербурге.

«Произошедшие организационные изменения не затрагивают нашу текущую операционную деятельность. Мы продолжаем производить и реализовывать весь спектр нашей продукции»,— сообщили в пресс-службе компании STiS.

ГК ФСК в 2022 году завершила сделку по приобретению активов стекольного предприятия Guardian Industries. В настоящее время компания работает под брендом Larta Glass. По завершении новой сделки ФСК будут принадлежать три завода по производству и восемь — по переработке стекла.

Компания STiS была зарегистрирована в 2005 году в Химках. Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями является основным видом деятельности предприятия. Основным владельцем организации (85% доли в УК) является SP Glass Holdings B.V. (Нидерланды). Еще 15% доли в уставном капитале принадлежат ООО «Пинкилгтон Гласс» (МО). По итогам 2022 года выручка холдинга составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 70,8 млн руб.

Анастасия Донскова

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