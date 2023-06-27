Эксперты: «закон о такси» отрегулирует рынок таксомоторных перевозок Кубани, отсеяв «подработчиков»

Водители такси смогут легально работать в статусе самозанятых после того, как с 1 сентября вступят в силу принятые Госдумой поправки в КоАП, устанавливающие ответственность для агрегаторов такси за неполное или недостоверное размещение информации о своей деятельности, а также за передачу информации о заказе такси перевозчикам, работающим без разрешения. Такое мнение высказали опрошенные «Ъ-Кубань» участники и эксперты рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который для служб заказа такси предусматривает штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Для граждан штраф за это нарушение составит от 1 до 3 тыс. руб. Для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб.

«Инициатива связана с необходимостью для государства сделать сферу такси прозрачней, позволить водителям в статусе самозанятых работать легально и платить налоги напрямую государству. Предлагается ведение трех реестров — служб такси, перевозчиков и непосредственно автомобилей такси, а также дополнительные требования к водителям: отсутствие судимости, неоплаченных штрафов. К сожалению, технически не все регионы в стране в полной мере готовы к реализации данного закона»,— прокомментировали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Ситимобил».

Как подчеркнули в компании, на данный момент ответственность за выпуск автомобилей на линии лежит на перевозчиках. Агрегатор тесно взаимодействует с госорганами в случаях нарушений перевозчиками своих обязанностей. Новые правила могут отсечь от работы в такси множество «подработчиков», поскольку им будет просто невыгодно финансово выполнение требований нового закона, особенно учитывая стоимость ОСАГО для такси. Этот факт может сократить количество автомобилей на линии.

«Стоимость поездок динамическая, изменяется от наличия спроса и количества активных автомобилей на линии в текущий момент времени. Соответственно, чем меньше автомобилей на линии, тем выше цена на такси и тем дольше подача машины. Предлагаемый закон гораздо шире, чем просто "лицензирование такси". Он фактически регламентирует данную сферу, хотя, на наш взгляд, имеет несколько спорных моментов»,— рассказали в «Ситимобил».

Как отметил президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров, на рынке есть порядочные агрегаторы такси, а есть и нечистые на руку. У первых уже сейчас водитель не сможет получить заказ без лицензионной карточки на машину. У вторых зачастую бывает так, что водитель работает без документов и они даже не понимают, кому передали заказ и кто у них сидит за рулем. А ведь это — прямая угроза жизни и здоровью пассажиров.

«В Краснодарском крае тоже работает несколько служб такси, и их не так мало, как кажется на первый взгляд. Большая часть населения пользуется популярными агрегаторами, которые у всех на слуху. Но у нас в регионе есть и другие, более дешевые службы заказа такси. А там ситуация несколько иная. На заказ может приехать машина, которая не отвечает требованиям по цветовой гамме и может быть любых цветов. И уже одно это означает, что автомобиль не имеет лицензионной карточки»,— подчеркнул господин Петров.

По мнению эксперта, новые правила контроля за водителями и агрегаторами будут прописаны в нормативных актах. Сейчас на практике контролем в большей степени агрегаторы занимаются самостоятельно. Поэтому те действия, которые сейчас готовятся на законодательном уровне,— единственный путь развития этого бизнеса.

Андрей Пугачев