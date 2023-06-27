В Свердловской области построят православный нравственно-патриотический центр для подростков

В селе Колюткино Свердловской области построят нравственно-патриотический центр для подростков, сказано на сайте православной службы милосердия. Строительство центра ведется рамках проекта «За други своя», где дети от 10 до 16 лет участвуют в многодневных экспедициях с проживанием в полевых условиях, однодневных «Георгиевских играх» и других мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

По данным православной службы милосердия, строительство центра необходимо, чтобы проводить мероприятия независимо от погодных условий и круглогодично.

На пожертвованные средства на территории будущего центра поставлен забор, пробурена скважина и сделана часть канализации, выкопан котлован, завезен щебень и песок. «В ближайшее время начинаем строительство первого корпуса. Чтобы заложить и залить фундамент, а также возвести стены первого корпуса, необходимы строительные материалы, на которые нужно собрать 5 млн руб.»,— сказано в сообщении.

Проект «За други своя» направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, профилактику деструктивного поведения, развитие положительных коммуникативных навыков и реализацию личностного потенциала каждого участника.

Полина Хабарова

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