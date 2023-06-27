Церемония вручения премии «Твердые знаки — 2023» пройдет 29 июня в «Синара Центре»

Церемония награждения победителей премии «Твердые знаки» пройдет 29 июня, в четверг, в «Синара Центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4, Екатеринбург). Участниками рейтинга становятся наиболее упоминаемые в СМИ персоны, компании и бренды, которые продвигают Екатеринбург в информационном пространстве. Награды победителям вручит мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Узнаваемость Екатеринбурга за пределами Свердловской области уже нескольких лет становится предметом исследования информационного центра деловой газеты «Коммерсантъ-Урал». В 2023 году рейтинг будет представлять обобщенный портрет города за последние 30 лет.

Премия проводится при поддержке администрации Екатеринбурга. Официальные партнеры мероприятия — компания «УГМК-Застройщик» и девелоперская компания «Брусника». Также партнерами выступили ювелирный дом Moiseikin и страховая группа «СОГАЗ».

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