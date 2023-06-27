Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Опубликовано расписание кинопоказов в парках Нижнего Новгорода на июль

В Нижнем Новгороде продолжают работать летние кинотеатры под открытым небом. В июле Дирекция парков и скверов планирует провести в городе 11 бесплатных кинопоказов, сообщили организаторы.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В парке Станкозавода в Ленинском районе:

  • 5 июля «Большое путешествие. Специальная доставка»;
  • 13 июля «Царство против разбойников»;
  • 21 июля «Господа Скотинины».

В парке «Дубки» в Ленинском районе:

  • 6 июля «Веселые ребята»;
  • 14 июля «Высота»;
  • 26 июля «Я на перемотке!».

В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:

  • 7 июля «Новенький»;
  • 19 июля «Весна».

В парке Свердлова в Нижегородском районе:

  • 12 июля «Внимание, черепаха!»;
  • 20 июля «Умка в кино»;
  • 28 июля «Добряки».

Генеральным партнером проекта выступает киноконцерн «Мосфильм». Все сеансы будут начинаться в 20:00. В программе возможны изменения из-за плохой погоды. Расписание на август появится позже.

В 2022 году открытые кинотеатры Нижнего Новгорода провели 41 показ, их посетили 12,3 тыс. жителей.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...