Опубликовано расписание кинопоказов в парках Нижнего Новгорода на июль

В Нижнем Новгороде продолжают работать летние кинотеатры под открытым небом. В июле Дирекция парков и скверов планирует провести в городе 11 бесплатных кинопоказов, сообщили организаторы.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В парке Станкозавода в Ленинском районе:
- 5 июля «Большое путешествие. Специальная доставка»;
- 13 июля «Царство против разбойников»;
- 21 июля «Господа Скотинины».
В парке «Дубки» в Ленинском районе:
- 6 июля «Веселые ребята»;
- 14 июля «Высота»;
- 26 июля «Я на перемотке!».
В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:
- 7 июля «Новенький»;
- 19 июля «Весна».
В парке Свердлова в Нижегородском районе:
- 12 июля «Внимание, черепаха!»;
- 20 июля «Умка в кино»;
- 28 июля «Добряки».
Генеральным партнером проекта выступает киноконцерн «Мосфильм». Все сеансы будут начинаться в 20:00. В программе возможны изменения из-за плохой погоды. Расписание на август появится позже.
В 2022 году открытые кинотеатры Нижнего Новгорода провели 41 показ, их посетили 12,3 тыс. жителей.