Опубликовано расписание кинопоказов в парках Нижнего Новгорода на июль

В Нижнем Новгороде продолжают работать летние кинотеатры под открытым небом. В июле Дирекция парков и скверов планирует провести в городе 11 бесплатных кинопоказов, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В парке Станкозавода в Ленинском районе:

5 июля «Большое путешествие. Специальная доставка»;

13 июля «Царство против разбойников»;

21 июля «Господа Скотинины».

В парке «Дубки» в Ленинском районе:

6 июля «Веселые ребята»;

14 июля «Высота»;

26 июля «Я на перемотке!».

В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:

7 июля «Новенький»;

19 июля «Весна».

В парке Свердлова в Нижегородском районе:

12 июля «Внимание, черепаха!»;

20 июля «Умка в кино»;

28 июля «Добряки».

Генеральным партнером проекта выступает киноконцерн «Мосфильм». Все сеансы будут начинаться в 20:00. В программе возможны изменения из-за плохой погоды. Расписание на август появится позже.

В 2022 году открытые кинотеатры Нижнего Новгорода провели 41 показ, их посетили 12,3 тыс. жителей.

Елена Ковалева