В Краснодаре в суд направили дело адвоката о хищении 1 млн рублей у клиента

В Советский районный суд Краснодара направили дело о хищении адвокатом 1,1 млн руб. под предлогом мнимого посредничества при взятке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемый пообещал своему клиенту якобы передать судье взятку за включение срока, отбытого обвиняемым под судебным контролем, в счет его тюремного заключения. Клиент адвоката был приговорен к семи годам лишения свободы.

При передаче денег защитника обвиняемого задержали. В отношении адвоката возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). Задержанный признал свою вину в совершенном преступлении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Донскова

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