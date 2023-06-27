В Екатеринбурге пройдет фестиваль от шеф-повара Ивлева с блюдами, разработанными к 300-летию города

В ресторанах Екатеринбурга с 1 по 23 июля пройдет фестиваль «Да, шеф!», организованный шеф-поваром Константином Ивлевым, сообщили «Ъ-Урал» организаторы мероприятия. В ресторанах будут представлены авторские сеты, разработанные специально к 300-летию города.

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По данным организаторов, масштабное празднование пройдет 22 и 23 июля в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского, но за месяц в заведениях города можно будет попробовать авторские дегустационные сеты из локальных продуктов, приготовленные известными шеф-поварами Екатеринбурга.

Участники фестиваля смогут попробовать винегрет с груздями и кремом из чусовского хлеба, щучьи пельмени с икрой, томленного в домашней сметане кролика и другие блюда. В фестивале участвуют Михаил Аракелов (рестораны «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg), Вадим Томилин («Неизвестный»), Юрий Самоделкин («Пако»), Руслан Шахматов («Высота 5642»), Дмитрий Пупышев («Угли»), Павел Юшков («Два деда»), Александр Драница (Public) и других.

Полина Хабарова

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