Откроются не все

На Думской улице в Санкт-Петербурге останется не более девяти баров. Помещения остальных займут кафе и другие пространства, пишет ТАСС. Смольный продолжает обсуждать концепцию обновленной Думской. Сроки открытия во многом будут зависеть от решения Следственного комитета, который продолжает проверять бары, благодаря которым улица и заработала репутацию не самого безопасного места в городе. Полицейские рейды на Думской и Ломоносова прошли в апреле — с тех пор заведения закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Власти предлагали открыть новое общественное пространство. Но деньги на это, похоже, пока не нашли, рассказал корреспондент “Ъ” в Санкт-Петербурге Константин Куркин: «Бары на улицах Думской и Ломоносова стояли закрытыми с 9 апреля, когда их опечатали в связи с уголовным делом о продаже спиртного несовершеннолетним.

Недавно появилась информация, что девять из них продолжат работу, но это лишь меньшая часть, поскольку в этой локации сосредоточено более 30 различных баров. Что касается планов властей на Думскую, предполагается, что речь идет о создании целого квартала между Невским проспектом, улицами Садовая, Ломоносова и набережной канала Грибоедова.

Часть баров останется, также там должны открыться фуд-холл ресторанного холдинга Ginza Project, кафе, торгово-выставочная зона, уличные галереи, детская площадка и сцены для проведения мероприятий. Когда это произойдет, кто за это будет платить, непонятно, поэтому пока речь идет больше об идее».

Думской действительно необходима новая концепция, но раз Смольный за это взялся, он должен предоставить и гарантии, уверен президент Федерации рестораторов и отельеров северо-запада Леонид Гарбар:

«Расположение замечательное. Говорили что-то про жителей, но я не помню там жилых домов, честно говоря. Там есть пара мини-отелей, поэтому, наверное, в этом отношении легче. Но для того, чтобы пришел хотя бы тот же Аркадий Новиков, нужна соответствующая инфраструктура в зачатке, гарантии помощи от властей города. Он уже приходил в этот район, там была бургерная #Farш, но она закрылась.

Скорее всего, там должны открываться бары, потому что у улицы уже такой имидж. Нужно, чтобы это было цивилизованное и безопасное место для отдыха».

Чтобы сделать Думскую безопаснее, власти могут пригласить Росгвардию. Но оплату ее услуг могут возложить на бизнес, пишет ТАСС.

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Иван Корякин