Ярославская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплат

Ярославская область вышла на третье место в Центральном федеральном округе по уровню средней заработной платы. Данные Росстата на пленарном заседании областной думы озвучил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев на заседании Ярославской облдумы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев на заседании Ярославской облдумы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Глава региона привел несколько ключевых социально-экономических показателей, по которым регион находится в лидерах по ЦФО. По словам Михаила Евраева в Ярославской области серьезно снизился уровень безработицы — до 0,7%. Как особо подчеркнул губернатор, Ярославская область занимает первое место в федеральном округе по индексу промышленного производства. Он сейчас на 8,6% выше, чем в среднем по России, и составляет 109,8%. Растет в Ярославской области и средняя заработная плата.

«На 1 апреля средняя заработная плата жителей региона составляла 48,7 тыс. руб. На сегодняшний день я уверен, что мы уже прошли порог в 50 тыс. руб. и стали третьими в ЦФО по этому показателю»,— заявил Михаил Евраев.

В своем выступлении перед депутатами Ярославской областной думы губернатор отдельно коснулся бюджетной политики региона. Расходы областного бюджета в 2022 году по сравнению с 2021-м выросли на 17,8%, до 107,1 млрд руб. А сейчас в 2023-м они составляют уже 126 млрд руб.

«В этом году мы погасили коммерческий долг на 1 млрд руб., и сейчас он составляет 10,6 млрд руб. При этом совсем недавно он измерялся гораздо большими цифрами. Мы провели и значительное финансовое оздоровление муниципальных бюджетов, также погасив их коммерческие долги, приняв обязательства по ним на областной уровень. Сейчас у органов местного самоуправления запрет на использование коммерческих кредитов. Кроме того, мы простили им долги перед региональным бюджетом. Задача – сделать так, чтобы наши муниципальные образования стали более сильными и самостоятельными»,— сказал Михаил Евраев.

Андрей Иванов