Ярославская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплат

Ярославская область вышла на третье место в Центральном федеральном округе по уровню средней заработной платы. Данные Росстата на пленарном заседании областной думы озвучил губернатор Михаил Евраев.
Михаил Евраев на заседании Ярославской облдумы
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Глава региона привел несколько ключевых социально-экономических показателей, по которым регион находится в лидерах по ЦФО. По словам Михаила Евраева в Ярославской области серьезно снизился уровень безработицы — до 0,7%. Как особо подчеркнул губернатор, Ярославская область занимает первое место в федеральном округе по индексу промышленного производства. Он сейчас на 8,6% выше, чем в среднем по России, и составляет 109,8%. Растет в Ярославской области и средняя заработная плата.
«На 1 апреля средняя заработная плата жителей региона составляла 48,7 тыс. руб. На сегодняшний день я уверен, что мы уже прошли порог в 50 тыс. руб. и стали третьими в ЦФО по этому показателю»,— заявил Михаил Евраев.
В своем выступлении перед депутатами Ярославской областной думы губернатор отдельно коснулся бюджетной политики региона. Расходы областного бюджета в 2022 году по сравнению с 2021-м выросли на 17,8%, до 107,1 млрд руб. А сейчас в 2023-м они составляют уже 126 млрд руб.
«В этом году мы погасили коммерческий долг на 1 млрд руб., и сейчас он составляет 10,6 млрд руб. При этом совсем недавно он измерялся гораздо большими цифрами. Мы провели и значительное финансовое оздоровление муниципальных бюджетов, также погасив их коммерческие долги, приняв обязательства по ним на областной уровень. Сейчас у органов местного самоуправления запрет на использование коммерческих кредитов. Кроме того, мы простили им долги перед региональным бюджетом. Задача – сделать так, чтобы наши муниципальные образования стали более сильными и самостоятельными»,— сказал Михаил Евраев.