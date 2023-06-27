Первый донской спутник был запущен в космос с ракетой «Союз-2.1б»

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с аппаратом ArcCube-01 состоялся 27 июня на космодроме «Восточный», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Аппарат был готов уже осенью 2021 года, и все это время ожидал попутного запуска ракеты. Спутник был изготовлен с участием донских школьников.

«Через космический аппарат донские школьники смогут организовать между собой безопасный канал связи для приема и передачи защищенных сообщений»,— написал губернатор.

Глава региона отметил, что запуск аппарата является примером успешного привлечения молодежи к реализации космических программ.

По информации правительства региона, в 2021 году донская команда АНО «ФИРОН» в партнерстве с Центром космических технологий «Арктурус» НИИ «Спецвузавтоматика» выиграла конкурс по федеральной программе «Дежурный по планете» и получила грант на реализацию космического проекта, которым в результате и стал первый донской спутник ArcCube-01. Аппарат представляет собой 3U-кубсат отечественного производства с габаритами 30 см х 10 см х 10 см. Его выведут на высоту порядка 550 км для создания защищенного канала передачи данных. Управлять им будут из специального центра в Ростове.

Анастасия Назарова