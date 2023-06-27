Владимир Путин наградил ректора УрФУ Виктора Кокшарова за заслуги перед отечеством

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Указ о награждении государственными наградами опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале этого года губернатор Евгений Куйвашев наградил господин Кокшарова знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Он получили знаки отличия II степени.

Кроме того президент наградил профессора кафедры УрФУ Владимира Прядеина.

Виктор Кокшаров родился 1 августа 1964 года в Каменске-Уральском (Свердловская область). В 1986 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. По окончании работал там же ассистентом кафедры истории СССР, секретарем комитета ВЛКСМ, старшим преподавателем кафедры новейшей истории и теории международных отношений. В 1992 году получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию на тему «Деятельность американских нефтяных компаний в Саудовской Аравии (1933-1945 гг.)». Работал Затем в администрации губернатора Свердловской области. В мае 2004 года был назначен на должность министра международных и внешнеэкономических связей региона. В 2007-2009 гг. был председателем правительства Свердловской области.

На пост ректора Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) был назначен распоряжением Владимира Путина в апреле 2010 года. Является членом экспертного совета при правительстве РФ, членом Российского совета по международным делам, сопредседателем Ассоциации ведущих университетов России и др.

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