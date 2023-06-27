В Ишимбае построят комбинат по производству бетона

ООО «ПластЭко-Рус» планирует вложить в производство товарного бетона и изделий из него, а также металлоконструкций бескаркасных ангаров и сооружений 180 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии. На производстве создадут 52 рабочих места.

Компания признана резидентом особой экономической зоны «Алга» и включена Министерством экономического развития России в реестр резидентов ОЭЗ.

15 июня правительство Башкирии подписало соглашение с инвестором о ведении производственной деятельности на территории «Алги».

Новое производство будет находиться на территории Ишимбая на земельном участке площадью 9,75 га. Строительство комбината начнется в текущем году, а в 2025 году планируется запустить производство, прокомментировал председатель экспертного совета ОЭЗ «Алга» Илшат Тажитдинов. «Таким образом, на территории ОЭЗ «Алга» сейчас зарегистрировано 13 резидентов с заявленным объемом инвестиций 49 млрд. рублей, планирующих создать 2110 новых рабочих мест»,— отметил он.

ООО «ПластЭко-Рус» зарегистрировано в апреле 2018 года в Ишимбае. Компания занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. На 98% компания принадлежит ООО «Гидрострой», на 2% — Ришату Каримову. В 2022 году выручка составила 531 тыс. руб., чистая прибыль — 2 тыс. руб.

Майя Иванова

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