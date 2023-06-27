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В Ярославской области решили продать здание закрытой 45 лет назад ветстанции

В Ярославской области в план приватизации включена продажа в 2023 году нежилого здания бывшей ветеринарной станции, которое не используется уже 45 лет. Решение приняла Ярославская областная дума.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Здание бывшей ветклиники расположено в селе Новинки Первомайского района. Его кадастровая стоимость составляет 66 тыс. руб., а ориентировочную рыночную цену в региональном департаменте имущественных и земельных отношений определили в 20 тыс. руб. Оказалось, что объект хорошо знаком председателю Ярославской областной думы Михаилу Боровицкому.

«Здание ветеринарной станции в селе Новинка Первомайского района. Красивое хорошенькое здание из красного кирпича. В 1977 году я приехал в Первомайский район и меня поселили в селе Новинка. Там было 6 жителей. Сейчас где-то 3-4. Это приблизительно 65 км от Пречистого, но последние полтора километра дороги никогда не было, нет и не будет. Уже в то время здание длительное время не использовалось»,— рассказал Михаил Боровицкий.

Председатель Ярославской областной думы предложил задуматься об эффективности использования и содержания областного имущества, если подобные здания до сих пор существуют.

Андрей Иванов

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