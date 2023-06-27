В Челябинской областной научной библиотеке появилось новое креативное пространство

На базе Челябинской областной универсальной научной библиотеки появилось новое креативное пространство «Колибри». Как сообщает пресс-служба правительства региона, это площадка для молодежи, которая здесь будет заниматься саморазвитием, творчеством и социальным проектированием. Находится она на Цвиллинга, 61, где раньше был отдел иностранной литературы.

«Колибри» посетил губернатор Алексей Текслер. «Креативные индустрии – это и про творчество, и про экономику, и про бизнес. Сегодня, развивая креативные индустрии, мы помогаем развиваться малому бизнесу, помогаем развивать экономику, - отметил глава региона. – Я очень рад, что у нас появилось место, где этому можно научиться, вовлечься в эту среду, больше узнать, прочитать литературу, пообщаться с людьми».

В «Колибри» будут проводить групповые мероприятия. В креативном пространстве оборудованы залы для организации интеллектуальных и творческих проектов, исследовательской деятельности, коворкинга.

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