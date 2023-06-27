Женщины-управленцы в России концентрируются в микробизнесе

Только каждый пятый топ-управленец в России является женщиной, при этом в основном они работают в микробизнесе. Об этом рассказала проректор по образовательным программам Skolkovo Марина Карбан на летней встрече закрытого клуба «Ъ» «Женщины в бизнесе».

«До сих пор 36% CEO в мире, то есть управленцев самого высоко порядка, — это женщины. Кажется, что это огромный процент, но, вообще-то, нет: оставшиеся 64% это не-женщины. В России этот процент меньше, он порядка 20%. И все они в основном находятся в микробизнесе»,— рассказала госпожа Карбан.

По ее словам, в бизнес-школе Skolkovo царит гендерный паритет — мужчин и женщин «50 на 50». При этом самой «женской» программой является «Стартап Академия». «Это как раз там, где собирается микробизнес»,— объяснила Марина Карбан. Самой «мужской» программой, в свою очередь, является Executive MBA: «Там, где бизнес крупнее».

Чем крупнее бизнес, тем меньше в нем женщин-управленцев топ-уровня. «Среди крупных корпораций их всего 6,8%»,— резюмировала госпожа Карбан.