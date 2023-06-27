В Самарской области изменится стоимость проезда в электричках

С 1 июля 2023 года в Самарской области повысится стоимость проезда в электричках. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Стоимость проезда на пригородном транспорте внутри Самары на участках Самара – Зубчаниновка, Мирная – Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – Ягодная повысится с 23 руб. до 25 руб. независимо от способа оплаты.

На остальных направлениях после изменения тарифа стоимость проезда составит 17 руб. за первые 10 км пути и 1,67 руб. за каждый последующий км. При безналичном расчете поездка будет стоить 17 руб. за первые 10 км пути и 1,6 руб. за каждый последующий км.

В электропоездах «Ласточка» стоимость проезда внутри Самары составит 44 руб. На остальных направлениях поездка обойдется в 23 руб. за первые 10 км пути и 2,3 руб. за каждый последующий км.

Андрей Сазонов