В Удмуртии осудили мужчину, откусившего часть уха

Ленинский районный суд Ижевска признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в суде было установлено, что в августе 2022 года обвиняемый пришел в квартиру бывшей жены и встретил там другого мужчину. На почве ревности он набросился с ним с побоями и откусил верхнюю часть уха.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.