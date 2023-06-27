ПСБ увеличил портфель факторинга в Ульяновской области более чем в шесть раз

За 2022 год ПСБ в 6,6 раза нарастил объем факторингового портфеля в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

По данным банка, в январе-мае 2023 года данный показатель вырос еще на 8%. При этом сумма среднего займа увеличилась с 2,7 млн до 8,6 млн руб.

В ПСБ отметили, что чаще всего услугами факторинга в регионе пользуются компании из сферы услуг, на которые приходится 49% от общего количества сделок. Еще 23% договоров заключаются с предприятиями, поставляющими продукцию в торговые сети, 28% — бизнес из различных сфер.

Евгений Чернов