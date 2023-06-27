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Жители пяти поселений в районе Анапы останутся без света 28 июня

В пяти поселениях в районе Анапы отключат электричество 28 июня в связи с капитальным ремонтом на линии электропередачи. Об этом сообщает муниципальный центр управления курорта.

В центре отметили, что работы проведут на ВЛ-10 КТ-3. Электричество не будет поступать абонентам в период с 09:00 до 18:00.

В частности, света не будет в домах на 14 улицах в станице Анапской, на 18 — в хуторе Усатова Балка, на 14 улицах в хуторе Рассвет, на пяти в хуторе Заря и на восьми в хуторе Тарусин.

Анастасия Донскова

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