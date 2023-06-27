Thomson Reuters приобрела за $650 млн юридическую ИИ-компанию Casetext

Канадская медиакомпания Thomson Reuters объявила о покупке за $650 млн калифорнийского юридического стартапа Casetext, разработавшего смарт-ассистента с применением искусственного интеллекта (ИИ). Запущенный в нынешнем году ассистент CoCounsel работает с применением чат-бота GPT-4. Он за считанные минуты проводит анализ юридических документов, договоров и материалов для судебных разбирательств.

В настоящее время клиентами компании Casetext, в которой работает всего около 100 человек, являются более 10 тыс. юридических фирм и юридических департаментов разных компаний. Ожидается, что сделка по покупке Casetext завершится уже в текущем году, став частью общей стратегии Thomson Reuters по активному применению ИИ в работе с клиентами.

Евгений Хвостик