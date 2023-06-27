В Удмуртии утвердили два новых праздничных дня

Госсовет Удмуртии внес изменения в региональный событийный календарь, добавив два новых праздника. На очередной сессии республиканского парламента 27 июня по предложению главы Удмуртии депутаты утвердили 27 июля как День работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

В третью пятницу сентября в Удмуртии теперь будут отмечать День национального костюма. Как отметила заместитель председателя госсовета Татьяна Ишматова, в республике важно сохранять высокий уровень и статус вопросов, связанных с национальной культурой.

«Долго обсуждали дату, и установили, что это будет третья пятница сентября, когда еще красивая пора, уже не жарко, и еще нет теплой верхней одежды, то есть можно с удовольствием носить костюмы, которые бы отражали нашу этническую принадлежность. И вторая задача, которую призван решить этот праздник, поддержка наших дизайнеров, предприятий легкой промышленности, производственных объединений, которые занимаются пошивом, изготовлением одежды, чтобы дальше развивать дело создания этнически узнаваемых костюмов»,— прокомментировала Татьяна Ишматова.

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