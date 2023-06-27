Экс-глава новочеркасского отдела ГИБДД приговорен к девяти годам колонии за коррупцию

Бывший начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального управления министерства внутренних дел России «Новочеркасское» Евгений Ганзенко приговорен к девяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,8 млн руб. за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба Новочеркасского городского суда, где было рассмотрено дело полицейского.

Суд установил, что Евгений Ганзенко потребовал у своего подчиненного ежемесячно передавать ему средства в размере 150 тыс. руб. за «совершение вероятных, возможных в будущем, входящих в его служебные полномочия действий». С ноября 2019 года по февраль 2020 года руководитель получил от своего подчиненного 600 тыс. руб.

За совершенные деяния Евгений Ганзенко был задержан. Ему были предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, лично взятки в виде денег, за общее покровительство и попустительство по службе, если они совершены в крупном размере). Суд признал бывшего полицейского виновным. Помимо срока и штрафа, в качестве наказания он будет лишен специального звания майора полиции. Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Назарова