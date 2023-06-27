В Казани уроженца Чечни осудят за похищение и изнасилование несовершеннолетней

В Казани будут судить 51-летнего уроженца Чечни. Его обвиняют в похищении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера несовершеннолетней девушки. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Инцидент произошел еще в июле 2001 года во дворе дома на улице Чехова. Мужчина увидел незнакомую 16-летнюю девушку и предложил довезти ее до дома, но она отказала. Однако, как считает следствие, мужчина напал на потерпевшую, схватил ее и затолкал в свою машину, после чего он отвез ее в квартиру на улице Космонавтов. Там он под угрозой причинения насилия заставил девушку выпить алкоголь, а затем изнасиловал ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, уточнили в ведомстве.

После этого мужчина уснул, а потерпевшая покинула квартиру утром следующего дня через окно.

Обвиняемого задержать сразу не удалось. Поэтому дело приостановили. Лишь в этом году полицейские смогли установить все детали произошедшего.

Вину мужчина не признал.

"Ъ-Казань"