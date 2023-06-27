Вадим Шумков сменил заместителя по экономической политике

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов покинул пост. Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, сегодня он освобожден от должности, а завтра его место займет Сергей Гаврин.

С июля прошлого года господин Гаврин был директором областного департамента финансов, а всего в этом департаменте работает более четырех лет.

Владимир Архипов занимал пост замгубернатора по экономической политике с февраля 2020 года, до этого несколько месяцев был замгубернатора – директором департамента АПК региона.